Жителей Перми напугал огненный факел в районе нефтеперерабатывающего завода Поделиться Твитнуть

фото с сайта rifey.ru

Вечером 15 июля жители Перми были встревожены высоким пламенем и столбом дыма, замеченными вблизи нефтеперерабатывающего завода. Сообщения об этом инциденте быстро распространились в местных онлайн-сообществах.

Представители экстренных служб пояснили, что сообщений о пожарах не поступало, а видимое пламя является частью обычного производственного процесса.

Впоследствии, как пишет «Рифей», компания «Сибур-Химпром» проинформировала общественность о проведении плановых ремонтных работ на предприятии. В ночное время возможно усиление работы факельной установки, сопровождающееся незначительным выбросом копоти. Однако в компании подчеркнули, что данный процесс не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и соответствует всем экологическим стандартам.

Похожее пламя жители, возможно, будут наблюдать и 16 июля.

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