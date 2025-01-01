В Прикамье работник тира отсудил у ИП 1 млн рублей за ранение в глаз Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае судебные приставы добились выплаты 1 млн руб. от предпринимателя, чья халатность в обеспечении безопасности на рабочем месте привела к серьезной травме сотрудника.

Инцидент произошёл в кунгурском парке культуры и отдыха, в пневматическом тире. Молодой человек, выполнявший функции билетного контролёра, пострадал от случайного выстрела при перезарядке оружия одним из посетителей. Пулька попала ему в глаз, вызвав проникающее ранение. Травма привела к фактической потере зрения на один глаз и постепенному ухудшению зрения на втором. Значительная потеря трудоспособности лишила молодого человека возможности трудоустройства, что усугубило его моральные страдания и стало основанием для иска о компенсации.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в случившемся, указав на отсутствие средств индивидуальной защиты для работника, ненадлежащую фиксацию оружия в тире и неограниченный обзор для выстрела, что создавало опасность для окружающих.

Исполнительный лист о взыскании 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда поступил в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Должник был уведомлен о начале исполнительного производства и предупрежден о возможных штрафах и принудительных мерах в случае уклонения от уплаты долга. Судебный пристав арестовал его банковские счета для обеспечения исполнения решения суда.

В результате предпринятых мер, вся сумма компенсации была своевременно перечислена на депозитный счет подразделения службы и выплачена пострадавшему.

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