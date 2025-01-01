Пермскую «Парму» усилит американский защитник Контракт с Виктором Сандерсом подписан до конца сезона Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В пермский баскетбольный клуб «Парма» переходит американский защитник Виктор Сандерс (рост 196 см, возраст 30 лет). Как сообщили в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано до завершения текущего сезона.

Начало профессиональной карьеры Сандерса в Европе датируется 2018 годом. Он играл в различных европейских чемпионатах, включая Бельгию, Италию, Румынию и Польшу.

В период с 2022 по 2024 год баскетболист защищал цвета «Анвила» в рамках Кубка ФИБА Европа. В польской лиге, в 35 играх, Сандерс демонстрировал следующие показатели: 18.1 очка, 2.7 подбора, 4.7 результативных передачи и 1.5 перехвата, проводя на площадке в среднем 28.9 минут. По итогам сезона 2023/24 Виктор был удостоен звания самого полезного игрока регулярного чемпионата Польши.

В прошлом сезоне Сандерс впервые выступил в Единой Лиге ВТБ, представляя красноярский «Енисей», где быстро стал ключевым игроком и проявил себя как яркий исполнитель. В 36 матчах за «Енисей» в сезоне 2024/25 его средние показатели составили: 14.1 очка, 3.4 ассиста, 2.7 подбора и 1.4 перехвата за 28 минут игрового времени в среднем за матч.





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