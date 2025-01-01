На пожаре в Пермском крае спаслись женщина и трое детей Площадь возгорания — 221 «квадрат» Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России Пермского края

В с. Карагай Пермского края произошёл крупный пожар, который затронул жилой дом и несколько хозяйственных построек. Подробности инцидента рассказали в соцсетях ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание в ограде обнаружил 13-летний мальчик, который оперативно сообщил о происшествии своей 23-летней тёте. Женщина быстро среагировала и успела вовремя эвакуировать на улицу троих детей.





На место возгорания приехали силы краевого МЧС. В состав группы вошло 20 огнеборцев и восемь единиц специальной техники. Благодаря оперативным действиям сотрудников горение было потушено, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила 221 кв. м.





В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование для установления обстоятельств и причин возникновения пожара.





Ранее «Новый компаньон» писал , что в д. Ясыри Пермского округа 13 июля произошёл пожар. Загорелся жилой дом, была угроза распространения пламени на другие здания.

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