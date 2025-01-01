В деревне Ясыри под Пермью сгорел жилой дом Поделиться Твитнуть

фото: Минтербез Пермского края

В д. Ясыри Пермского муниципального округа 13 июля произошёл пожар. Загорелся жилой дом, была угроза распространения пламени на другие здания.

Благодаря оперативным действиям сотрудников 6-го отряда противопожарной службы, пламя не перекинулось дальше. Возгорание удалось сдержать на площади 95 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в минтербезе региона.

В ликвидации пожара участвовали 20 специалистов и 6 единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Жители Пермского муниципального округа выразили искреннюю благодарность пожарным за их самоотверженный труд: «Кондратовские огнеборцы оперативно прибыли на место и не допустили распространения огня на соседние постройки! В очередной раз хотим сказать огромное спасибо пожарным, доблестно защищающим от бедствий всех жителей округи!».

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