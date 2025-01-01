В Прикамье закрылась индейская деревня «Дети ветра» Туристическое место существовало 11 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Мокрушин / https://vk.com/indianvillage?from=search

В п. Юго-Камский Пермского края, в 60 км от Перми, закрылось популярное туристическое место — индейская деревня «Дети ветра». Место было открыто в 2014 году и проработало 11 лет.

«К моему глубокому сожалению, пришло время закрыть индейскую деревню Дети Ветра. Порой Вселенная очень странным, зачастую болезненным образом ведёт нас по жизни. Но она выбирает лучший вариант из возможных. За 11 лет немало людей соприкоснулись с деревней, и так приятно, что для многих она стала знаковым местом. На заре становления мало кто верил в неё. И сейчас я могу сказать — у нас получилось», — рассказал основатель деревни Павел Ким.





При этом на локации остались многие строения, и, как отметил Ким, «на месте деревни, что-то будет происходить».





«Это не продолжение нашего детища, это будет совершенно другая история. Даже если там вновь появятся индейцы, к нам это не имеет никакого отношения», — добавил Павел Ким.





Считается, что на месте деревни когда-то жили индейцы Северной Америки. В деревне были представлены традиционные жилища, блюда и чаи, головные уборы, этнические инструменты, организовывались племенные игры и состязания, стрельба из лука.

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