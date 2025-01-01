В сети появилось видео массовой драки на набережной в Перми Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В телеграм-канале «ЧП Пермь» появилось видео массовой потасовки на набережной Камы в Перми.

На кадрах, снятых в ночное время, виден участок набережной в районе «зеркального лабиринта». Заметна группа людей, среди которых несколько мужчин активно выясняют отношения с применением подручных средств.

Один из участников, одетый в красную футболку, оказывается на земле после удара, нанесённого каким-то предметом. Он быстро поднимается и пытается схватить металлические ограждения, сложенные вдоль набережной, но они оказываются слишком тяжёлыми. В этот момент двое мужчин пытаются вмешаться, чтобы защитить упавшего, но их останавливают.

Женщина пытается урегулировать конфликт, переходя от человека в красном, ищущего оружие, к другой группе. В итоге мужчина в красной футболке находит плоскую панель, хватает её и наносит удар обидчику сзади по голове. На этом видео обрывается.

В комментариях к видео пользователи предполагают, что драка случилась ещё в начале июня. В ГУ МВД по Пермскому краю видео пока не прокомментировали.

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