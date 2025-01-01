Солист Пермской оперы стал заслуженным артистом Монголии
Баритону Энхбату Тувшинжаргалу, солисту Пермской оперы, присвоено почётное звание «Заслуженный артист Монголии».
Как сообщили в театре, это стало признанием его значительного вклада в продвижение и обогащение национальной культуры и искусства.
Энхбат Тувшинжаргал — обладатель многочисленных наград престижных международных вокальных конкурсов, выделяется глубоким тембром и яркой актёрской игрой.
«С нетерпением ждём новых впечатляющих выступлений Энхбата на сцене нашего театра!» — говорится в сообщении пресс-службы Пермской оперы.
Певец родился в Улан-Баторе. В 2017 году завершил обучение в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, где также прошёл курс аспирантуры. С 2019 года является одним из ведущих солистов Пермского оперного театра.
В его репертуаре партии: Евгений Онегин (опера «Евгений Онегин»), граф Томский («Пиковая дама»), Дон Жуан из одноимённого произведения Моцарта и др.
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