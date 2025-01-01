На детской площадке в Березниках на ребёнка рухнула металлическая конструкция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках на детской площадке произошёл несчастный случай: металлическая конструкция рухнула на ребёнка. Об этом сообщили свидетели происшествия в группе «ЧП Березники» ВКонтакте.

По словам очевидцев, инцидент случился днём 14 июля рядом с кафе «Гоголь-Моголь». Во время игры на площадке на девочку обвалилась металлическая лестница. Ребёнок получил травмы, и на место была вызвана скорая помощь.

Представители городской администрации в комментариях к публикации сообщили, что площадка была установлена в 2015 году и её планировали демонтировать в конце 2025 года, по истечении 10-летнего срока эксплуатации.

Вероятной причиной падения конструкции стало ослабление анкерных болтов в бетонном основании. На текущей неделе будет проведена внеплановая техническая экспертиза всех конструкций. Опасные элементы будут немедленно убраны, заявили в администрации города.

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