В сборную России вызвали четырёх легкоатлетов из Пермского края Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Четверо легкоатлетов из Пермского края получили приглашение выступать за российскую сборную. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

В состав национальной команды включены Семён Безбог из Березников, Богдан Долганов, представляющий Чайковский, Мария Купцова из Лысьвы, а также Максим Пасынков из Пермского округа.

С 19 по 24 июня эти спортсмены в составе российской сборной будут соревноваться на Матчевой встрече по лёгкой атлетике среди команд Союзного государства, посвящённой 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Местом проведения соревнований станет белорусский Брест. Перед этим атлеты пройдут подготовительный сбор в Новогорске.

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