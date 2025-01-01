Пермские учёные создали светящееся дорожное покрытие Поделиться Твитнуть

Для повышения комфорта и безопасности в городских условиях исследователи из Пермского политеха создали светящиеся дорожные покрытия.

В современных городах наблюдается тенденция к ухудшению состояния пешеходных и парковых зон. Интенсивное развитие автомобильного транспорта и акцент на дорожной сети негативно сказываются на качестве рекреационных пространств. С наступлением темноты пешеходные зоны часто становятся небезопасными и менее привлекательными для жителей. В связи с этим, всё большую популярность приобретают светящиеся покрытия для дорог, содержащие специальные добавки, аккумулирующие свет, – люминофоры. Срок службы таких покрытий напрямую зависит от прочности соединения эмали с люминофором и зёрен гравия.

Специалисты Пермского политеха провели ряд экспериментов и определили оптимальную пропорцию компонентов покрытия, что позволит увеличить срок его эксплуатации до 5 лет, при стандартном сроке службы около 3 лет, об этом сообщили в пресс-службе вуза. В качестве основного заполнителя при проведении исследования использовали речной гравий смеси фракций 3-10 мм, который покрывался быстросохнущей краской-эмалью.

Разработанное пермяками инновационное покрытие предназначено для улучшения условий на пешеходных и велосипедных трассах, а также в парковых территориях. В перспективе планируется доработка формулы состава с учётом экономической целесообразности, чтобы обеспечить широкую доступность технологии для удовлетворения нужд населения.

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