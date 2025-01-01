Полиция начала проверку по факту драки в пермском автобусе Поделиться Твитнуть

В телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь» появилось видео массовой потасовки, случившейся на глазах у детей в автобусе в краевом центре.

Ролик, снятый в салоне транспортного средства, был обнародован 15 июля. На кадрах слышны громкие крики и видна драка между несколькими мужчинами. В какой-то момент к шуму примешивается детский плач. Автор поста в подписи к видео сообщает, что причиной инцидента стало вызывающее поведение нетрезвой пары, ехавшей в автобусе с младенцем.

«В сторону Владимирского микрорайона ехала пьяная пара с грудным ребёнком, вели себя неадекватно, зашли на площади Восстания, после нескольких замечаний от мужчины в чёрной футболке, который ехал со своей женой и ребёнком, началась массовая драка», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По словам свидетелей, после инцидента на остановку «Улица Макаренко» прибыли сотрудники правоохранительных органов. В ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили факт происшествия.

«В отделе полиции № 4, обслуживающем Мотовилихинский район, зарегистрирован материал по данному факту, проводится проверка», — сообщили в ведомстве сайту perm.aif.ru.

В департаменте транспорта Перми инцидент пока не прокомментировали.

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