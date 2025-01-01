В Перми предложены названия для парков в долине реки Егошихи До 31 июля жители Перми могут высказать своё мнение об этом Поделиться Твитнуть

фото: Горзеленстрой

На заседании общественного совета по топонимике при главе Перми 15 июля были озвучены варианты наименований для парков в долине Егошихи.

Так, парк от ул. Парковой до Северной дамбы предложено назвать «Парк Разгуляй».

Участок от Северной дамбы вдоль Егошихинского кладбища предлагается назвать «Парк Пермского периода», в честь геологической эпохи палеозоя.

Маршрут от Егошихинского некрополя до ул. Революции может получить имя «Парк Городские горки», по названию пермского микрорайона.

Территорию от ул. Революции до Южной дамбы планируется назвать «Парк им. А.И. Жунёва» в память о пермском художнике, создавшем известный портрет Есенина на заброшенном здании.

Отрезок от Южной дамбы до ул. Красные казармы предлагается именовать «Парк Зелёнка», по названию небольшой реки и одноимённого микрорайона.

До 31 июля жители Перми могут высказать своё мнение о предложенных названиях, отправив свои отзывы и предложения в департамент культуры и молодёжной политики города по электронной почте: dkmp@perm.permkrai.ru.

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