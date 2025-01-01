Пермячку осудят за присвоение 2 млн рублей на несуществующих детей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Мотовилихинского района Перми завершила расследование и передала в суд дело 37-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат (ст. 159.2, ч. 3 и 4 УК РФ).

Следствие установило, что с 2020 по 2024 год обвиняемая, используя поддельные свидетельства о рождении двух вымышленных детей, подавала документы на получение различных видов государственной помощи.

В результате этих действий женщина незаконно получила различные пособия и социальные выплаты на общую сумму около 2 млн руб.

Материалы уголовного дела переданы в Мотовилихинский районный суд Перми для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

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