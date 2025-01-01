Каждый четвертый житель Перми полностью меняет летний гардероб к сезону Поделиться Твитнуть

Аналитики платформы «Авито» провели исследование среди жителей Перми, чтобы выяснить их подходы к формированию летнего гардероба. Выяснилось, что значительная часть респондентов ежегодно приобретает новые вещи, а средний бюджет, который пермяки выделяют на эти цели, составляет 11 тыс. руб.

Интересно, что модные тенденции не являются определяющим фактором при выборе одежды, а в качестве наиболее неприемлемых трендов были названы носки с сандалиями и излишне откровенные наряды.

Подавляющее большинство жителей Перми (81%) обновляют свой гардероб к летнему сезону, и 26% из них каждый год полностью заменяют летнюю одежду. Эта тенденция характерна как для мужчин, так и для женщин, но особенно распространена среди молодёжи 18-24 лет (34%).

Примерно треть опрошенных (30%) готовы потратить на летние вещи не более 5 тыс. руб., 25% стремятся уложиться в 10 тыс. руб., 23% готовы потратить до 15 тыс. руб., 19% — до 30 тыс., а 2% — ещё больше.

Большинство пермяков передают старые вещи родственникам или друзьям (46%), а 39% просто хранят их. Четверть (25%) отдают вещи на благотворительность, а 23% продают через онлайн-платформы. И лишь 16% выбрасывают ненужную одежду.

Мужчины в основном покупают майки и футболки (67%), летнюю обувь (52%), шорты и брюки (46%), спортивную одежду (35%) и аксессуары (28%). Женщины чаще выбирают лёгкую обувь (62%), футболки и топы (61%), шорты и юбки (53%), платья и сарафаны (51%), а также рубашки и блузы (32%).





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