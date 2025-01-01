Во время отпуска скучают по работе 19% пермяков Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию SuperJob, почти пятая часть пермяков (19%) заявила, что скучает по своей профессиональной деятельности, находясь в отпуске. Женщины чаще мужчин испытывают тоску по рабочим дням во время отдыха: 22% против 17%. Они объясняют это различными причинами, например, отсутствием необходимости готовить еду и возможностью питаться в корпоративной столовой. Некоторые также отмечают, что начинают скучать по коллегам после нескольких недель отпуска.

Наибольшая доля тех, кто скучает по работе, приходится на респондентов с доходом до 50 тыс. руб. (24%), которые объясняют это привычкой к регулярной трудовой деятельности и ощущением скуки в отсутствие работы.

Тем не менее, большая часть опрошенных (64%) призналась, что не испытывает грусти в отпуске из-за отсутствия работы. Они подчёркивают необходимость отдыха от рутины и предпочитают проводить отпуск за городом или на море. Многие также отмечают, что их отпуск обычно проходит успешно, что способствует отсутствию тоски по работе.

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