В Роспотребнадзоре сообщили о радиационной обстановке в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Согласно данным, полученным в результате мониторинга и надзорных мероприятий, проведённых управлением Роспотребнадзора в июне 2025 года, радиационная ситуация в Пермском крае оценивается как стабильно благоприятная.

В рамках социально-гигиенического мониторинга ежемесячно осуществлялся контроль. Измерения мощности дозы гамма-излучения проводились на открытых участках местности в семи контрольных точках, расположенных в городах: Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

В июне 2025 года радиационный фон в Пермском крае признан удовлетворительным. Мощность дозы гамма-излучения не превысила установленные гигиенические нормативы для жилых и общественных зон (0,3 мкЗв/час), варьируясь в пределах от 0,1 до 0,14 мкЗв/час.

Какие-либо природные или техногенные радиационные отклонения не обнаружены.

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