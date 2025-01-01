Алёна Бронникова Минимущества разрешило строительство ЖК у стадиона «Гайва» в Перми На Репина, 39 запланирована новостройка переменной этажности Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Структура группы компаний «Оникс» — ООО СЗ «СпецТехСервис» — получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями многофункционального назначения рядом со стадионом «Гайва» в Перми. Речь идёт об участке по ул. Репина, 39 в Орджоникидзевском районе.

Разрешение на застройку земельного участка площадью 7,4 тыс. кв. м было выдано краевым минимущества 10 апреля. Площадь будущего дома переменной этажности составит 29,2 тыс. кв. м. Архитектурно-градостроительный облик здания был согласован ещё в феврале, а проект строительства получил положительное заключение экспертизы — в марте.

Напомним, ранее участок разрешено было использовать только для размещения религиозных объектов. Однако собственнику оказалось достаточно территории, на которой расположена стоящая рядом церковь, и землю решено было отдать под застройку. Здесь появятся здания высотой в один, 10, 12, 14 и 16 этажей. В рамках строительства планируются объекты социальной инфраструктуры.

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