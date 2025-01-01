Девелопер получил одобрение проекта строительства ЖК у стадиона «Гайва» в Перми Застройкой займётся ГК «Оникс» Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями многофункционального назначения рядом со стадионом «Гайва» в Перми 13 марта получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдала вологодская экспертная группа «Союз». Возведением будет заниматься специализированный застройщик «Спецтехсервис» (входит в группу компаний «Оникс»), техническим заказчиком указано ООО «Стройпроект». Документация подготовлена пермской компанией «Профпроект».

Напомним, ранее земельный участок по ул. Репина, 39, где запланировано строительство, было разрешено использовать только для размещения религиозных объектов. Однако собственнику оказалось достаточно территории, на которой расположена церковь, поэтому смежный участок решено было отдать под застройку.

После общественных обсуждений власти в 2024 году сменили зонирование под возведение жилых домов. Здесь появятся здания высотой в один, 10, 12, 14 и 16 этажей. В рамках строительства планируются объекты социальной инфраструктуры.

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