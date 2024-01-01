Алёна Бронникова «Ониксу» одобрили смену зонирования для застройки двух территорий в Перми Новые ЖК появятся у стадиона «Гайва» и на Подлесной Поделиться Твитнуть

Проект ООО "Спец тех сервис" Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности

Комиссия по ПЗЗ согласовала смену территориального зонирования двух участков в Перми, которые принадлежат группе компаний «Оникс». Заседание состоялось 29 февраля.

В октябре 2023 года две компании ООО «Спец тех сервис» и ООО «Панорама», входящие в структуру девелопера, обратились в комиссию с предложением об установлении территориальных зон в отношении участков в Орджоникидзевском и Дзержинском районах.

Рядом со стадионом «Гайва» и церковью по ул. Репина, 39 «Спец тех сервис» планирует возвести здания высотой в 1, 10, 12, 14 и 16 этажей. Земельный участок было разрешено использовать только для размещения религиозных объектов. Однако собственнику оказалось достаточно территории, на которой расположена церковь, поэтому смежный участок решено отдать под застройку. Для этого здесь будет установлена территориальная зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. По проекту заявитель также предложил разместить здание подальше от существующей заправки.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

На месте торгового центра по ул. Подлесной, 43б в Перми «Панорама» построит жилой комплекс. На этом земельном участке уже установлена территориальная зона обслуживания и деловой активности Ц-2. Компания попросила установить здесь подзону с высотностью в 10 этажей. Кроме того, здесь построят дома высотой в 2, 10, 20 и 22 этажа.

В рамках строительства на обоих участках планируются объекты социальной инфраструктуры, оба попадают в территорию, где установлены требования к архитектурно-градостроительному облику, фасадные решения находятся в проработке. Проекты прошли общественные обсуждения и были одобрены на заседании комиссией по ПЗЗ.

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