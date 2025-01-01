Алёна Бронникова Долгострой РЖД у вокзала Пермь II получил разрешение на ввод в эксплуатацию В здании будет находиться центр транспортных услуг Поделиться Твитнуть

ОАО «РЖД» получило разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя по ул. Данщина, 30, рядом с ж/д вокзалом Пермь II. Соответствующее разрешение 11 июня выдало Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Реализацией проекта достройки здания автоматизированного центра диспетчерского управления (АЦДУ) с переоборудованием под центр транспортных услуг в течение нескольких лет занимались несколько разных подрядчиков.

Согласно информации, опубликованной на сайте РЖД, конкурсные процедуры по достройке здания проводились с 2009 года. Первая из них была связана с демонтажем объекта, а в 2011 году — с подготовкой исходно-разрешительной документации. Затем, в 2016 году, состоялась закупка по выполнению полного комплекса работ на объекте за 118 млн руб. Победителем было признано обанкротившееся впоследствии ООО «СВСтройСервис».

На картах 2ГИС указано, что по ул. Данщина, 30 находится строящееся девятиэтажное здание. Согласно информации в колерном паспорте, подготовленном ООО «Уралстройэкспертиза», здание сделано в форме трилистника. Высота центральной части 10 этажей, в том числе один технический, высота крыльев — семь этажей. Год постройки — 2022-2023.

В ноябре 2023 года РЖД обратилось в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить на данном участке границы территориальной зоны деловой, обслуживающей и производственной активности при транспортных узлах (Ц-3), с возможностью строительства объектов высотой до 11 этажей. В прошлом году в ПЗЗ были внесены соответствующие изменения.

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