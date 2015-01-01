«СВСтройСвервис» построит в Перми центр транспортных услуг за 118 млн руб.

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16 декабря комиссия рассмотрела заявку, поступившую на конкурс по выполнению полного комплекса работ по строительству объекта «Пермь — достройка здания АЦДУ с переоборудованием его под центр транспортных услуг», сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступило ОАО «РЖД».

Конкурс проводился в форме закупки у единственного поставщика. Максимальная стоимость работ составила 118 млн руб.

Победителем признано ООО «СВСтройСервис»

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