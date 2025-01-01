Алёна Бронникова Новый участок набережной в Перми готов на 80% Рабочие ведут устройство пешеходной части Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Готовность нового участка набережной в Перми от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов составляет 80%. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. В данный момент установлена детская площадка, ведётся устройство пешеходной части.

«Ранее рассказывал, что уже завершили укрепление берега, устройство инженерных коммуникаций и водоотводов. Готовность объекта — 80%. Работы завершим уже в этом году», — сообщил глава региона.

На новом участке откроют пункт проката, в котором летом можно будет взять ролики, а зимой — ледовые коньки. Рядом оборудован трек для катания, на нём будет уложено резиновое покрытие. Для велосипедистов на набережной планируется сделать специальное антискользящее покрытие.

Ранее сообщалось, что подрядчик работ по продлению набережной от Речного вокзала «Техдоргрупп» выполнит также работы по обустройству участка набережной вдоль территории Мотовилихинских заводов. За 1,17 млрд руб. необходимо отремонтировать берегоукрепительное сооружение, построить причалы для швартовки маломерных судов, оградительную дамбу, дорогу и тротуары.

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