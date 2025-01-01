В многоквартирном доме на Куфонина в Перми произошёл крупный пожар Дым охватил восемь этажей Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В одном из подъездов многоквартирного дома по ул. Куфонина в Дзержинском районе Перми произошёл крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На место происшествия выехало 18 специалистов и 5 единиц техники МЧС России для тушения возгорания. Ещё до приезда подразделений десять человек смогли самостоятельно эвакуироваться из задымлённого подъезда.





Как отмечает начальник караула 4 ПСЧ Денис Назаров, пожар произошёл в квартире на третьем этаже, где могла находиться женщина.





«По прибытии наблюдали плотное задымление со 2 по 9 этаж. Вскрыв двери тамбура, обнаружили горение вещей и обшивки двух дверей. Звеньями ГДЗС проверили весь подъезд на наличие людей, к счастью, никто не пострадал » , — поделился Денис Назаров.





Отмечается, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Силами МЧС России по Пермскому краю удалось потушить пламя. Причину и обстоятельства пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России.

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