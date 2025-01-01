Алёна Бронникова Здание бывшей поликлиники на Пермской приведут в соответствие историческому облику Проект реставрации прошёл экспертизу Поделиться Твитнуть

Ул. Пермская, 45

Анна Брюханова

Историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации и приспособления для современного использования исторического здания по ул. Пермской, 45 в Перми, где ранее располагалась поликлиника. В комплексе зданий находятся два объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения: «Дом Пермского инженерного товарищества» и «Дом, где в 1902-1903 гг. жила Л.А. Фотиева».

Арендатором здания является ООО «Проминком», заключившее с краевым минимущества по результатам аукциона в 2021 году договор аренды неиспользуемого ОКН, находящегося в неудовлетворительном состоянии, на 49 лет. Цель использования — сохранение здания для размещения в нём объектов физкультурно-спортивного назначения, социнфраструктуры, культурно-досуговых учреждений, а также торговли, общепита, гостиниц и офисов.

Дом инженерного товарищества был построен в 1909 году по проекту инженера К.П. Икорского в стиле рационального модерна. В нём размещались торговые помещения, до 1913 года на втором этаже располагался электротеатр «Триумф», устраивались выставки. В середине 1920-х годов его отремонтировали и переоборудовали для Центральной амбулатории. До 2010-х годов в нём размещалась поликлиника.

Согласно документации по сохранению ОКН, в рамках работ запланирована реставрация фасадов и элементов декора, обновление кровли, замена оконных блоков, возвращение дверных проёмов для приближения облика здания к историческому виду. Основное поле стен будет окрашено в фисташковый цвет. Интерьеры предлагается выполнить в стиле лофт.

Дом с деревянным флигелем и службами, где жила революционерка Лидия Фотиева, был построен в 1864 году, он принадлежал семье купца Степана Стукова. С 1900 года в нём располагались магазин бакалейных товаров, белошвейная мастерская с магазином, кондитерская и булочная и жильё, а в 1909 году участок вместе со всеми строениями был куплен Пермским инженерным товариществом.

Помимо реставрации фасадов, проектом предлагается восстановить дверные проёмы, обустроить крыльца входных групп, восстановить все архитектурные лепные и штукатурные детали и отремонтировать кирпичную кладку.

Согласно сметному расчёту, стоимость планируемых работ составляет 199,28 млн руб.

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