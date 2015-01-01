Поликлинику с Пермской, 45 в Перми переводят на место госпиталя

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Как стало известно «Новому компаньону», часть сотрудников административно-управленческого управления, а именно бухгалтера, экономиста и других специалистов «Городской клинической поликлиники» с ул. Пермская, 45 переводят на ул. Горького, 15, где ранее размещался Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн.

В министерстве здравоохранения Пермского края информацию о переводе сотрудников подтвердили, пояснив, что основное здание (литеры А, А1, А2) на ул. М. Горького, 15 общей площадью 4,4 тыс. кв. м уже изъято в состав казны Пермского края. Работников с ул. Пермская перевезут в здания литеры Д, Д1.

Таким образом, в Перми продолжается высвобождение здания бывшей поликлиники с Пермской, 45. Только в этот раз работников перевозят не в новое здание, которое планировалось построить на ул. Ленина, 16 ещё в 2009 году, а в старое.

Напомним, в прошлом году девять участков поликлиники с Пермской, 45 перевели на ул. Малая Ямская, 10, где обслуживаются жители не только Ленинского, но и Свердловского районов Перми (больше 75 тыс. человек). В частности, были переведены эндокринолог, кардиолог и другие врачи.

На сегодняшний день помимо административно-управленческого персонала на Пермской, 45 работают отделение лучевой диагностики: а именно, рентгенологический, флюорографический и маммографический кабинеты.

Высвобождение здания на Пермской ведётся в связи с тем, что здание не оборудовано пандусами, лифтами и не отвечает современным требованиям.

Напомним, краевой госпиталь ветеранов войн освободил помещения на ул. Горького, 15 (общая площадь более 4,4 тыс. кв. м) весной этого года, переехав на ул. Встречная, 31а в связи с тем, что техническое состояние прежнего здания не отвечало современным требованиям.

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