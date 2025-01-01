На улице Пермской в Перми открылась вторая кофейня Doppydo Первое заведение появилось на Юрша, 84 Поделиться Твитнуть

Фото: соцсети Doppydo

На ул. Пермской, 124 открылась вторая кофейня Doppydo. Заведение объявляло суточный технический перерыв, но сегодня, 15 июля, вновь открыло двери для посетителей. Такие данные представлены в соцсетях проекта.

Среди особенностей новой кофейни от Doppydo — безлактозное молоко по стоимости обычного, два вида зерна на фильтр, а также подача блюд из меню завтраков на протяжении всего дня. В заведении можно приобрести кофейные зёрна, с выбором которых поможет определиться бариста.





Как пишут сами создатели проекта в соцсетях, кофейня — это «яркое пространство, куда вы сможете прийти после рабочих будней и окунуться в атмосферу настоящих джунглей». Каждая посадочная зона в заведении выполнена в разном дизайне.





«Сделай фото в разных зонах, и никто не поймёт, что ты был в одной кофейне», — добавили авторы проекта.





Кофейня на Пермской, 124 работает ежедневно. В будни заведение открыто с 8:00 до 22:00, а в выходные — с 9:00 до 22:00.





Напомним, первая кофейня Doppydo была открыта в ТЦ «Квартет» по ул. Юрша, 84 в 2022 году.

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