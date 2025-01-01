Пермский «Амкар» покидает Артём Котик В июне он был назван игроком месяца Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Артём Котик возвращается в ФК «Нефтехимик». Нижнекамский клуб воспользовался правом возврата из аренды, сообщили в пресс-службе ФК «Амкар».

24-летний нападающий стал частью команды "красно-чёрных" в начале 2025 года на условиях аренды. В текущем сезоне он провёл все 13 встреч в составе «Амкара», отметившись десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В июне фанаты выбрали Артёма игроком месяца.

ФК «Амкар»

«Тёма, спасибо за игру и успехов в будущей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы пермского клуба.

Ранее сообщалось, что состав пермского «Амкара» пополнил Алекс Мацукатов. Полузащитник ранее играл в ФК «Муром» и был капитаном команды.

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