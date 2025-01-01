Алёна Бронникова Пермь вошла в число городов-лидеров по росту медианной цены на загородные дома В июне показатель составил 4,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь заняла лидирующие строчки по росту медианной цены на загородные дома среди городов-миллионеров. В июне 2025 года показатель составил 4,5 млн руб., что выше прошлогоднего на 15,2%.

Значительнее рост цен оказался в Омске (+24,8%), Волгограде (+21,6%), Уфе (+20,9%), Самаре (+20,2%) и Красноярске (+16,8%). Снижение зафиксировано в двух городах: Краснодаре (-1,1%) и Челябинске (-4,2%).

Согласно исследованию сервисов «Яндекс Недвижимость» и hh.ru, медианная цена в Перми на загородную недвижимость оказалась самой доступной по сравнению с другими городами-миллионерами. Менее 5 млн руб. показатель также зафиксирован в Волгограде, Челябинске и Омске — 4,7 млн руб.

Кроме того, отмечается рекордный за последние два года рост интереса к долгосрочной аренде домов в регионах со столицами-миллионерами (+39,6% к началу года). Наиболее высокий спрос — у жителей Москвы и Московской области (22,1% всего спроса на этот тип жилья) и Свердловской области (13,4%). В Прикамье в июле спрос достиг 1% от общего по всей стране.

Вместе с тем, растёт и доля вакансий, в которых предлагается гибридный формат работы. В Перми он составил 3,1% (+0,4%). Самые популярные отрасли: маркетинг, реклама и PR (19% вакансий), ИТ (16%), стратегии, инвестиции и консалтинг (12%).

В числе регионов с наибольшим количеством гибридных вакансий оказались Москва (11,1%), Санкт-Петербург (6,8%) и Казань (5,4%). Меньше всего в Омске (2,2%), Красноярске (2,4%) и Уфе (2,5%).

Ранее сообщалось, что в июне в Пермском крае число бронирований загородных домов выросло на 121%.

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