Объявлена учебная программа для участников проекта «Герои Прикамья» В неё войдут четыре очных модуля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стало известно содержание образовательной программы для участников проекта «Герои Прикамья». Она включает в себя четыре очных блока, каждый продолжительностью 11 дней. Модули охватывают следующие темы: государственная политика и управление, экономические и финансовые вопросы, передовые управленческие технологии, а также региональное и муниципальное управление. В период между очными занятиями участники будут самостоятельно закреплять полученные навыки, применяя их в реальной работе.

В рамках обучения слушатели изучат основы бюджетной и налоговой систем, методы стратегического планирования и управления. Им расскажут о комплексном развитии территорий, социально-экономических аспектах, приоритетных региональных задачах и перспективных проектах. Особое внимание будет уделено гибким методам управления, принципам инцидент-менеджмента и управлению, основанному на анализе данных.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, занятия будут организованы на площадке Пермского филиала Президентской академии РАНХиГС. Участники программы освоят навыки постановки задач, принципы клиентоориентированного подхода в государственном и муниципальном управлении, методы управления талантами на государственной службе, а также планирование и целеполагание, искусство делегирования полномочий. Они также изучат вопросы формирования командного духа и ценностей на государственной службе, важность развития и поддержания эмоционального интеллекта. Значительное время будет уделено совершенствованию навыков ведения переговоров и публичных выступлений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.