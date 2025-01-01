Выезд с промышленного узла «Осенцы» в Прикамье готов на 95% Комиссия по готовности объекта соберётся в конце июля Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

На промышленном узле «Осенцы» в Пермском крае завершается строительство выезда. Готовность новой дороги составляет 95%. Как сообщает краевой минтранс, осталось частично уложить асфальт на построенном участке дороги, а также установить знаки и ограждения и нанести разметку.

На участке уже установлено 88 опор освещения, перестроены сети связи, электросети, контактная сеть РЖД и два нефтепровода, а также обустроено семь водопропускных труб. На объекте предусмотрена и водоотводная система, при которой дождевая вода по лоткам попадает в колодцы, где очищается от нефтепродуктов. С помощью специальных фильтров она будет направляться на рельеф.





Длина путепровода через ж/д пути составляет 208 м, на нём также завершаются работы по деформационным швам, безопасности и установке ограждений. Отмечается, что Нестюковский тракт и ул. Промышленная с кольцевой развязкой полностью готовы.





Рабочая комиссия по готовности объекта соберётся в конце июля.





Напомним, генеральный подрядчиком на объекте выступает ООО «ТехДорГрупп».

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