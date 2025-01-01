В Перми создали интерактивную карту-гид с локациями для отдыха и творчества Её разработали студенты в честь присвоения Перми звания Молодёжной столицы Поделиться Твитнуть

Фото: скрин карты / https://gis.flexatel.xyz/viewer/4eadcf2f-cbd0-42d9-953f-cb0678bbd538

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали интерактивную карту Перми как Молодёжной столицы России. Об этом сообщается в соцсетях краевого правительства.

В путеводителе представлены культурные, творческие места, а также локации для прогулок и отдыха. Каждая точка на карте сопровождается описанием, фотографиями и адресом локации.





Например, на карте представлены ключевые культурные и развлекательные места: «Центр городской культуры», Театр оперы и балета, Пермская краевая филармония, театр «У Моста», Театр-Театр, Пермская синематека и др. Среди творческих мест выделены Дом молодёжи и Молодёжный центр "Кристалл", а для отдыха отметили Центральную набережную, Городскую эспланаду, тропу к Егошихе, ИльТЮЗион, Театральный сад и др.





Есть и линия прогулок по краевой столице. Она выделена красным цветом и проходит вдоль Комсомольского проспекта, улиц Сибирской и Ленина. Посмотреть карту можно по ссылке

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