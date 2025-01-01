За полгода частные дома в Прикамье подорожали на 3,6% Цена квадратного метра выросла до 56,9 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным федерального портала «Мир квартир», с января 2025 года в течение шести месяцев стоимость частных домов в Пермском крае увеличилась. Цена квадратного метра выросла на 4,6%, достигнув 56,9 тыс. руб., а цена предложения всего лота увеличилась на 3,6%, поднявшись до 5,2 млн руб.

В исследовании, проведённом изданием, была проанализирована стоимость домов, дач и коттеджей в 85 субъектах Российской Федерации. В среднем по стране цена квадратного метра увеличилась на 3,4% (до 67 тыс. руб.), а средняя цена дома выросла на 2,8% (до 7,5 млн руб.).

В 82 регионах наблюдался рост цены квадратного метра, а в 3 регионах произошло незначительное снижение. Наибольший рост зафиксирован в Иркутской (+12,5%) и Курской (+11,8%) областях, а также в Камчатском крае (+10,8%). Снижение отмечено только в Тыве (—0,8%), Краснодарском крае (—0,4%) и Вологодской области (—0,2%).

Что касается цены предложения, то за полгода частные дома подорожали в 75 исследованных регионах, в 9 регионах подешевели, а в одном регионе цена осталась неизменной. Наибольший рост зафиксирован в Республике Коми (+14,5%), Камчатском крае (+14,5%) и Мордовии (+13,7%). Наибольшее снижение произошло в Вологодской области (—5,2%), Краснодарском крае (—3,8%) и Московской области (—3,7%).

В Москве стоимость домов увеличилась на 2,9%, достигнув 30,8 млн руб., а в Санкт-Петербурге также наблюдался рост цен на 2,6%, до 22,9 млн руб.

«В прошлом году рост стоимости предложения на рынке домов был чуть больше — 3,8%, но падение прослеживалось в целых 30 регионах! Так что можно сделать вывод, что спрос и предложение сбалансировалось, и цены устоялись. Это подтверждает и тот факт, что предложение домов в целом по стране за полгода не увеличилось и не сократилось. Идет плавный рост цен, обусловленный общим постепенным, но таким же медленным подорожанием на рынке жилья, а также инфляцией. Этот процесс продолжится в том же темпе до конца года, так как причин для каких-либо скачков не прослеживается», — рассуждает гендиректор федерального портала Павел Луценко.

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