Алёна Бронникова В минздраве Прикамья объяснили поиск двух десятков врачей для больницы в Чусовом Учреждение опубликовало более 20 вакансий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Прикамья прокомментировали информацию о почти двух десятках открытых вакансиях врачей в Чусовской больнице им. Любимова. По информации ведомства, в учреждении ведётся плановая работа по укреплению кадрового состава. При этом все обозначенные в объявлениях специалисты в больнице есть.

«Необходимо отметить, что больница им. Любимова принимает пациентов не только из Чусового, но и из близлежащих городов — Лысьвы, Горнозаводска и Гремячинска. В связи с увеличением числа пациентов из соседних муниципалитетов выросла нагрузка на врачей. Медучреждение занимается системной работой по укреплению кадрового потенциала больницы, в том числе для того, чтобы обеспечить штатное распределение нагрузки между специалистами», — рассказали «Новому компаньону» в минздраве.

Отмечается, что в данный момент население получает всю необходимую помощь узких специалистов в полном объёме.

Напомним, Чусовская больница объявила о наборе сотрудников на 19 вакансий врачей общей практики и узких специалистов, две вакансии среднего медицинского персонала, а также семь вакансий прочего персонала, в том числе администратора регистратуры, системного администратора и других. Соискателям обещают официальное трудоустройство и достойную зарплату, а врачам гарантируют предоставление служебного жилья, ежемесячные соцвыплаты и возможность участия в регпрограммах.

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