Алёна Бронникова Больнице Прикамья не хватает медицинских работников Учреждение опубликовало 19 вакансий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГБУЗ Пермского края «Чусовская больница им. В.Г. Любимова» заявило о наборе сотрудников на свободные должности. На официальном сайте учреждения опубликована 21 вакансия врачей и среднего медперсонала.

Так, в штат требуются акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, невролог, онколог, оториноларинголог, рентгенолог, травматолог-ортопед, эндоскопист, педиатр и участковый педиатр, участковый терапевт, хирург и детский хирург. Также больница приглашает на работу врачей по спортивной медицине, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, общей практики, физической и реабилитационной медицины.

Кроме того, в больницу требуются медсестра картотеки профилактических прививок детской поликлиники, гигиенист стоматологической детской поликлиники, а также открыто семь вакансий прочего персонала (маляр, администратор регистратуры, сисадмин и другие).

Соискателям обещают официальное трудоустройство и достойную зарплату. Врачам также гарантируют предоставление служебного жилья, ежемесячные соцвыплаты, возможность получения компенсационных выплат в рамках региональных программ.

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