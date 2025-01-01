Суд признал экс-руководителя «РВ-Пермь» Алексея Шабалина банкротом Долг Шабалина превышает 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск бывшего руководителя АО «РВ-Пермь» Алексея Шабалина и признал его несостоятельным (банкротом). В отношении должника введена процедура реализации имущества. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

Общая сумма задолженности Шабалина составляет более 14,5 млн руб.





Напомним , акционерное общество «РВ-Пермь» было создано в 2013 году для реализации проекта транспортно-пересадочного узла в районе ж/д вокзала Пермь II. В 2017 году краевая Контрольно-счётная палата (КСП) представила результаты проверки АО «РВ-Пермь». Были выявлены необоснованные траты.





В 2018 году бывший гендиректор «РВ-Пермь» Алексей Шабалин за растрату в особо крупном размере с использованием служебного положения был приговорён к четырём годам условно с трёхлетним испытательным сроком и штрафом 250 тыс. руб.





В апреле 2019 года краевые власти приступили к ликвидации «РВ-Пермь».

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