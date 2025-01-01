Жителя Прикамья осудили за нелегальный оборот огнестрельного оружия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Юрлинском муниципальном округе Пермского края сотрудники УФСБ пресекли незаконную деятельность местного жителя, связанную с нелегальным оборотом огнестрельного оружия.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданин продал пистолет Макарова другому жителю того же округа, получив за это 50 тыс. руб.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю инициировал уголовное дело в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Кудымкарский городской суд признал обвиняемого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде полутора лет исправительных работ. При этом 10% от его заработной платы будет удерживаться в пользу государства. Данное судебное решение вступило в силу.

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