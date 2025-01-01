Власти Пермского края рассказали о мерах поддержки студентов Особое внимание уделяется «губернаторским» стипендиям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство образования и науки Пермского края поделилось информацией о мерах поддержки, доступных для студентов в регионе.

Особое внимание уделяется «губернаторским» стипендиям. Для их получения поступающим на технические и естественнонаучные специальности необходимо набрать не менее 225 баллов по результатам ЕГЭ. Для поступающих на педагогические, гуманитарные направления, а также направления, связанные с языкознанием, искусством и культурой, требуется не менее 240 баллов. Абитуриенты, выбирающие экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику или государственное и муниципальное управление, должны набрать от 260 баллов. Размер губернаторской стипендии с нового учебного года будет увеличен и составит 6,5 тыс. руб. ежемесячно в течение первых двух лет обучения.

Помимо этого, 200 первокурсников, поступивших на приоритетные для региона направления, смогут претендовать на повышенную стипендию в размере 12,7 тыс. руб. в месяц по результатам конкурсного отбора.

Начиная с третьего курса (с 2027 года), студенты смогут участвовать в программе «Мой первый грант» и получить финансирование в размере 150 тыс. руб. на реализацию своих проектов.

С сентября текущего года в регионе также начнут выплачивать стипендии студентам-целевикам педагогических направлений (математика, физика, химия, биология, информатика) в размере 10 тыс. руб. в месяц. В текущем году такую стипендию получат 60 человек.

Студенты, обучающиеся по договору целевого обучения, также могут претендовать на целевую стипендию от будущего работодателя.

Кроме того, студенты могут рассчитывать на академическую стипендию, назначаемую успевающим студентам-очникам, обучающимся на бюджетной основе, а также на социальную стипендию, предназначенную для определённых категорий студентов. Информация о различных именных и президентских стипендиях доступна на сайтах вузов.

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