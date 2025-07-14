Пермяков предупредили о дорожных ограничениях из-за ярмарки Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Временные изменения в организации дорожного движения ожидаются на ул. Пермской в связи с проведением городских мероприятий.

С 10:00 19 июля (суббота) до 10:00 20 июля (воскресенье) будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств на участке ул. Пермской от улицы Газеты «Звезда» до ул. Сибирской. 20 июля (воскресенье) с 10:00 до 23:00 данный участок дороги будет полностью перекрыт.





Как сообщили в краевом Центре безопасности дорожного движения, ограничение вводится в связи с проведением мероприятия «Музыкальный квартал» и ярмарки. Организаторы — администрация Перми и МАУК «ПермьКонцерт».





Водителям рекомендуется заранее спланировать маршрут и учитывать возможные неудобства.

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