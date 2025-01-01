За неделю в ДТП пострадали 16 пермяков В их числе один ребёнок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 7 по 13 июля, в Перми случилось 11 ДТП. В них пострадали 16 человек, в их числе один ребёнок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Перми.

Также за прошлую неделю инспекторы выявили 31 водителя с признаками опьянения. При этом 14 из них были в состоянии алкогольного опьянения, а 13 отказались проходить медосвидетельствование. Известно, что четверо водителей сели за руль с признаками опьянения повторно.





Кроме этого, 48 автомобилистов управляли машинами без водительских удостоверений. Еще 11 водителей выехали на встречную полосу, 45 — не предоставили преимущество пешеходам. Сами пешеходы нарушили ПДД 51 раз.





Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

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