Алёна Бронникова Автор песен «Первый снег» и «Я люблю вас, девочки» бесплатно выступит в Прикамье Роман Жуков станет хедлайнером Дня города в Лысьве Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Ещё один город в Прикамье 19 июля отметит день рождения и День металлурга. Программу мероприятий в Лысьве опубликовал исполняющий обязанности главы округа Александр Пермяков на своей странице ВКонтакте.

Хедлайнером концертной программы станет Роман Жуков — автор популярных в 90-е песен «Первый снег», «Я люблю вас, девочки» и «Танцующий дождь». Его выступление запланировано в 20:00 на главной площади (ул. Мира, 26).

В этот день запланированы фестиваль уличных культур, шоу от мотоклуба, шоу барабанщиц, конкурсы, интерактивные площадки и спортивные события. В программу также вошли рок-фестиваль «Рок над Волгой», выступление кавер-группы «Супер-клей» и рок-команды Del Tremens из Перми. Площадками проведения мероприятий станут главная площадь, детский парк, Шаховская набережная, парк им. Пушкина, Театральная площадь и пляж.

Ранее стало известно, что в Прикамье 19 июля состоится бесплатный концерт Хабиба. Музыкант станет хедлайнером концерта к Дню города и Дню металлурга в Чусовом.

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