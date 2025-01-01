Алёна Бронникова На Дне города Чусового в Пермском крае выступит автор хита «Ягода малинка» Хабиб станет хедлайнером праздничного концерта Поделиться Твитнуть

Фото: страница Сергея Белова ВКонтакте

В Чусовом 18 и 19 июля запланирован праздничный концерт к Дню города и Дню металлурга. В мероприятии примут участие известные российские и пермские музыканты. Об этом в соцсетях рассказал глава округа Сергей Белов. Хедлайнером станет певец Хабиб, автор популярной песни «Ягода малинка».

«Хабиб — хедлайнер вечера, один из самых ярких артистов новой волны. Его треки собирают миллионы прослушиваний, а «Ягода малинка» уже давно стала хитом, который знают все. Вживую — ещё лучше», — написал Белов на официальной странице ВКонтакте.

Как сообщается в посте, 18 июля, в КДЦ пройдёт торжественное награждение сотрудников Чусовского металлургического завода и города, затем на площади у фонтана с 19:30 до 20:30 состоится выступление победителя конкурса «Народный артист» певца Алексея Гомана.

На следующий день в городском парке «Ермак» будет организована детская программа с 14:00 до 17:00, торжественная церемония награждения с выступлениями пермяка Андрея Кирякова и проекта «Три балалайки», а также пермской кавер-группы «Гуарана» с 19:00 до 21:00. Сразу после этого — выступление Хабиба в течение часа, с 22:00 — праздничная дискотека с участием DJ Хирург и шоу-балета «Фреш». Вечер завершится фейерверком в 23:55.

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