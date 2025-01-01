Полиция ищет участников массовой драки под Пермью Выясняются причины и обстоятельства произошедшего Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция ведёт розыск лиц, причастных к нанесению телесных повреждений нескольким пострадавшим в д. Кондратово Пермского муниципального округа. Об этом в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили сайту perm.aif.ru.

Инцидент произошёл утром 12 июля. Видеозаписи массовой драки были опубликованы в социальных сетях только сегодня. На кадрах запечатлен лежащий на земле молодой человек с явными признаками избиения. По предварительным данным, причиной потасовки стал конфликт, спровоцированный шумным поведением группы молодых людей.

В ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили факт поступления сообщения о драке и предоставили комментарий: «В отдел МВД России «Пермский» поступило сообщение о конфликте, произошедшем в д. Кондратово, в ходе которого несколько человек получили телесные повреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех участников инцидента».

В ведомстве добавили, что в настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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