Алёна Бронникова Санаторий Перми сменил руководителя Новый управляющий «Алмеда» был назначен 10 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Санаторий «Алмед», который находится в Кировском районе Перми, в июле сменил руководителя. По данным выписки из ЕГРЮЛ, 10 июля на должность управляющего компании была назначена Оксана Вшивкова.

Согласно открытой информации, Оксана Вшивкова является индивидуальным предпринимателем, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ранее была совладельцем форелевого хозяйства «Фишка» и учредителем завода ЖБК «Дорсервис» (обе компании ликвидированы).

ООО «Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий «Алмед» зарегистрировано в декабре 1992 года. Основной пакет акций компании (46,01%) принадлежит Анастасии Федяевой, 36,43% — Пермскому пороховому заводу. Также соучредителями являются Научно-исследовательский институт полимерных материалов (12,18%) и занимавший ранее пост управляющего Денис Федяев (5,38%).

Уставный капитал общества составляет 38 тыс. руб. Прошлый год компания завершила с убытками в 2 млн руб. Выручка составила 101,1 млн руб.

Как указано на официальном сайте санатория, учреждение было основано в 1955 году как подразделение НПО им. Кирова, а в 1992-м — преобразовано в самостоятельное медучреждение. На территории находится пятиэтажный жилой корпус на 180 мест. В период школьных каникул на базе санатория работает детский оздоровительный лагерь. Ранее сообщалось, что путёвки в «Алмед» оказались одними из самых дорогих в детские лагеря Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.