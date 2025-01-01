В Прикамье планируют создать не менее 1000 дополнительных мест отдыха для детей Ещё 2000 мест будет реконструировано Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края министра труда и социального развития региона Павел Фокин рассказал о ходе летней оздоровительной кампании в Прикамье.

В частности, министр напомнил, что в Пермском крае действует региональная программа развития стационарных лагерей до 2030 года, предполагающая различные формы поддержки системы и направленная, в первую очередь, на увеличение количества дополнительных мест в загородных лагерях.

По итогам двух лет появилось 485 дополнительных мест в лагерях «Восток», «Тимуровец», «Детский спецназ», «Огонёк», «Заря», «Орлёнок».

В 2025 году Пермский край стал участником государственной программы РФ «Развитие образования». Общий объём финансирования составляет 170 млн руб., из них 73 млн руб. — средства федерального бюджета. Они были направлены, в том числе, на возведение двух жилых корпусов на 98 мест в лагере «Чайка» в Чернушке.

«Перед нами поставлена задача в течение двух месяцев подготовить корректировку нашей программы модернизации лагерей с точки зрения строительства быстровозводимых лёгких модульных жилых блоков, в том числе за счёт средств регионального бюджета. По предварительным прогнозам, за счёт реализации этой программы мы сможем за несколько лет создать не менее 1000 дополнительных мест и порядка ещё 2000 мест реконструировать», — сообщил Павел Фокин.

Он добавил, что модульные строения будут установлены в муниципальных образованиях, где стоимость путёвки в детский лагерь невысока. Как отметил министр, это даст возможность увеличить охват и повысит доступность лагерей.

Напомним, ранее «Новый компаньон» проанализировал цены на детский отдых в этом году в различных лагерях региона. Как выяснилось, стоимость путёвок выросла от 7 до 10 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом.

В этом году загородные лагеря предлагают детям смены от семи до 24 дней. Стоимость путёвки — от 10 до 75 тыс. руб. В прошлом году максимальная цена составила 69,3 тыс. руб. Самыми дорогими лагерями стали «Сосновый бор» (75 тыс. руб.), «Алмед» (74 тыс. руб.), «Сокол» (74,5 тыс. руб.) и «Сказка» (70 тыс. руб.).





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