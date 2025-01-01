Алёна Бронникова На Усьве в Прикамье открылся благоустроенный кемпинг На территорию проведены все коммуникации Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по туризму Пермского края

Владельцы глэмпинга «Панорамный» на Усьве в Прикамье открыли одноимённый благоустроенный кемпинг. На его территории установлено 10 палаток на деревянных настилах. По информации краевого минтуризма, кемпинг вмещает до 24-х туристов, главные клиенты — семейные пары или пары с детьми.

Согласно данным, опубликованным в официальных соцсетях проекта, кемпинг был открыт 28 июня. Он находится на огороженной территории с парковкой для автомобиля или микроавтобуса. Палатки оснащены электричеством, матрасами и спальными мешками, столами со стульями и террасами. Для клиентов установлены благоустроенные туалеты с умывальниками, кухня и костровая зона.

Как глэмпинг «Панорамный» проект был реализован в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Авторы — основатели турклуба ООО «Акватрейл» Анна и Александр Комковы. По информации министерства, в ближайшее время они также планируют заняться созданием более комфортных условий и инфраструктуры для автопутешественников в Усьве.

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