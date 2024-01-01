Алёна Бронникова За первый месяц работы парк-отель «Панорамный» в Прикамье принял 108 туристов Комплекс находится недалеко от Усьвинских столбов Поделиться Твитнуть

Министерство по туризму Пермского края

Парк-отель «Панорамный» в п. Усьва (Пермский край) за первый месяц работы принял 108 гостей. Информация об этом появилась на сайте министерства туризма региона.

«Монтаж гостевых домиков завершился ещё в декабре прошлого года, а первые посетители прибыли в парк-отель 23 февраля. За первый месяц работы в "Панорамном" побывали 108 гостей из Москвы, Екатеринбурга, Кирова, Перми и других городов России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пермская компания «Акватрейл» в прошлом году выиграла грант минтуризма на строительство парк-отеля на берегу Усьвы. Объект расположился недалеко от популярной у туристов достопримечательности Прикамья — Усьвинских столбов. На его территории построили четыре средства размещения общей вместимостью на 22 места. Стоимость проекта превысила 8 млн руб., из которых средства грантовой поддержки составили 4,8 млн руб.

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