Алёна Бронникова Пермская компания построит рядом с Усьвинскими столбами парк-отель «Панорамный» Первых гостей планируют принять уже предстоящей зимой Поделиться Твитнуть

Усьвинские столбы

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Пермская компания «Акватрейл» выиграла грант министерства туризма на строительство парк-отеля на берегу Усьвы, недалеко от популярной у туристов достопримечательности Прикамья — Усьвинских столбов. Информация появилась в официальной группе организации на сайте ВКонтакте.

«Это просто невероятно долгая история. Мы начали процесс подготовки места к строительству в 2020 году, а несколько дней назад узнали, что выиграли грант Минтуризма. Скоро начинаем масштабный процесс строительства», — сообщили в компании.

Комплекс домов и бань с панорамным видом будет работать круглогодично. Название ему дадут соответствующее — «Панорамный». Руководство компании также планирует открыть кафе в п. Усьва. Первых гостей парк-отеля будут ждать уже этой зимой.

С начала июля в Пермском крае введён туристический сбор за посещение особо охраняемых природных территорий. Речь идёт о Полюдовом камне и Колчимском (Помянённом) камне, а также о природном парке «Пермский», который включает в себя Усьвинский, Чусовской и Вишерский участки.

ООО «Центр активного туризма Акватрейл» зарегистрировано в 2015 году. Согласно данным сайта checko, компания зарегистрирована в категориях «Деятельность туроператоров», «Деятельность спортивных клубов», «Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг» и др.

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