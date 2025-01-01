Главе СКР доложат о деле с избиением четырёх полицейских экс-циркачом из Пермского края Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент, в котором бывший артист цирка из Пермского края Игорь Арапов нанёс телесные повреждения четырём сотрудникам полиции. Председатель следкома запросил доклад. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в дачном поселке недалеко от Перми. Полицейские, приняв Арапова за закладчика наркотиков, решили проверить его. По словам Арапова, сотрудники не предъявили удостоверения и не представились, просто крикнули «Полиция!», поэтому он принял их за хулиганов и стал обороняться.

Завязалась потасовка, в ходе которой Арапов нанёс удары сотрудникам полиции. Только после того как мужчину после задержания доставили в отделение он осознал, что столкнулся с настоящими полицейскими, работавшими инкогнито.

Как передаёт ТК «Россия 24», адвокат Арапова Никита Зорин утверждает, что после задержания к его подзащитному было применено насилие: его избивали руками и ногами.

Арапов был признан виновным в применении насилия к представителям власти и приговорен к штрафу 100 тыс. руб. Однако он не согласен с решением суда.

Александр Бастрыкин запросил подробный отчёт о ходе расследования данного уголовного дела.

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