Неосторожность при курении стала причиной гибели человека на пожаре в Прикамье Поделиться Твитнуть

фото: Минтербез Пермского края

Небрежное обращение с огнём при курении стало причиной гибели местного жителя д. Баранята, расположенной в Ильинском округе Прикамья, сообщили в минтербезе региона.

В населённом пункте 13 июля вспыхнул жилой дом. На место происшествия оперативно прибыли расчёты 113-й пожарной части противопожарной службы Пермского края. Огонь охватил значительную площадь — 108 кв. м.

В результате этого пожара погиб человек. Установлено, что причиной возгорания послужила неосторожность при курении.

В министерстве призвали жителей Пермского края избегать курения в постели, не выбрасывать непогашенные сигареты в мусорные корзины. Для своевременного обнаружения возгорания и предотвращения трагедии рекомендуется установить в доме автономный пожарный извещатель.

При обнаружении признаков пожара необходимо сразу звонить по телефонам экстренной службы 101 или 112.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.